Poder Legislativo recibe al Presidente Nicolás Maduro en acto de defensa de la soberanía de Venezuela

Ciudad MCY.-El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, llega este viernes al Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo, en Caracas, para encabezar el acto de Defensa de la Soberanía y la Paz de Venezuela, América Latina y el Caribe, Territorios de Paz.

El evento, convocado por el Poder Legislativo, reúne a altas autoridades del Gobierno Bolivariano del país. El Jefe de Estado venezolano está acompañado por la primera dama, Cilia Flores; el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez; y la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez.

Esta sesión de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional cuenta con diputados y diputadas del Parlamento, representantes de los Poderes Públicos, miembros del Gabinete Ejecutivo, el Estado Mayor Superior de la FANB y líderes de los partidos que conforman el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar.

La convocatoria también incluye a rectores de las principales universidades del país, así como a representantes de los sectores empresarial, bancario, financiero y religioso.

Prensa Presidencial