Más de 300 personas se sumaron al rescate del Parque La Estación en La Victoria

CUIDAD MCY.-Tal y como estaba programado, más de 300 personas de diferentes movimientos sociales, senderistas, ecologistas y trabajadores de la alcaldía del municipio José Félix Ribas y sus dependencias se sumaron junto al poder comunal al rescate del Parque La Estación en una “cayapa” de limpieza, desmalezado y recolección de escombros.

Como máxima autoridad civil en Ribas, el alcalde en la entidad, Juan Carlos Sánchez, junto a su tren ejecutivo de trabajo encabezó la jornada, a la que catalogó como exitosa. Sánchez destacó la masiva participación de las personas que acudieron al trabajo voluntario por el rescate del principal pulmón natural de la ciudad de la juventud.

“Aquí estamos metiéndole el pecho a lo que es el pulmón vegetal de La Victoria, recuperación que debe ser constante, que los vecinos hombres y mujeres se sumen cada día al cuidado de nuestro hermoso parque La Estación… Se han sumado el movimiento Paz y Vida, Guardaparques, Policía de Aragua y Municipal, diferentes órganos gubernamentales unidos, desde tempranas horas de la mañana, un gran esfuerzo con el apoyo de la gobernadora de Aragua Joana Sánchez, por supuesto, nuestro presidente Nicolás Maduro, y así seguiremos avanzando en la recuperación total de los espacios del parque”, indicó el alcalde.

Uno de los movimientos que dijo presente, fue Lapas Runner, quienes se pusieron manos a la obra con cepillos, rastrillos y todo tipo de implemento colaborando con el importante trabajo.

“Este es nuestro parque, no solamente de los victorianos, sino de Aragua y todos quienes nos visiten. Excelente la iniciativa del Gobierno Municipal de Ribas, feliz de ver tanta gente colaborando y rescatando el Parque La Estación”, dijo Janeth Oropeza, de Lapas Runner.

PRENSA ALCALDÍA DE RIBAS FOTOS CORTESÍA