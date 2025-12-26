Girardot avanza en bienestar social con más de 4 mil personas atendidas

Con estas acciones, la Dirección de Gestión Social de la Alcaldía de Girardot, consolida su misión de garantizar atención integral y mejorar la calidad de vida de las familias maracayeras

CIUDAD MCY.- La Dirección de Gestión Social de la Alcaldía de Girardot, sigue demostrando su capacidad de respuesta a los maracayeros, entre enero y diciembre de 2025 brindó atención médica y social a 4.045 personas, mediante jornadas integrales que incluyeron entrega de medicamentos, consultas, estudios especializados y canalización de intervenciones quirúrgicas, consolidando el compromiso de la gestión municipal con el bienestar de la población.

Entre las acciones más destacadas, se evidenció la distribución de medicamentos, favoreciendo alrededor de 2 mil 621 personas en diferentes parroquias de la jurisdicción, entre las cuales se puede mencionar José Casanova Godoy, Pedro José Ovalles, Las Delicias y Choroní, donde se sumaron 471 entregas de insumos médicos, 401 consultas generales, 205 exámenes especializados y 167 estudios clínicos, que fortalecieron la atención primaria en salud.

De acuerdo a las solicitudes realizadas por los maracayeros, se canalizaron 16 operaciones y la colocación de dos marcapasos en articulación con centros hospitalarios, garantizando respuestas oportunas a casos de mayor complejidad. Las jornadas de vacunación alcanzaron a 162 personas, reforzando la prevención en sectores priorizados.

DESPLIEGUE EN PARROQUIAS URBANAS Y TERRITORIALES

Con el firme propósito, de brindar el acceso a la salud a todos los rincones del municipio Girardot, también se llevaron a cabo despliegues territoriales que incluyó parroquias urbanas y rurales, con atención directa en zonas como Madre María, Andrés Eloy Blanco y Los Tacarigua, además de municipios vecinos, ampliando el alcance de la gestión social.

Este balance refleja el compromiso del alcalde Rafael Morales y la gobernadora Joana Sánchez, en sintonía con la Cuarta Transformación (4T) de las siete líneas estratégicas impulsadas por el presidente Nicolás Maduro.

REINA BETANCOURT |CON INFORMACIÓN DE PRENSA GIRARDOT | FOTOS: PRENSA GIRARDOT