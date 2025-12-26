 Alcalde Guzmán promueve integración y sano esparcimiento a través del deporte

La renovación de estas canchas, forman parte de las acciones que promueve la municipalidad a través del deporte, como herramienta de integración social y desarrollo comunitario

CIUDAD MCY.- El alcalde del municipio Santiago Mariño, Carlos Guzmán, junto a la comunidad organizada de Betania en la parroquia Pedro Arévalo Aponte, inauguró la rehabilitación integral de la cancha deportiva, un espacio destinado a la paz, la vida y el sano esparcimiento de niños, niñas y jóvenes, gracias al apoyo de la gobernadora Joana Sánchez y los recursos enviados por el presidente Nicolás Maduro.

Desde la Comuna María León, sector Paya, el alcalde Guzmán verificó los trabajos realizados en la cancha solicitados por los vecinos: pintura, alumbrado y acondicionamiento general.

“Aquí estamos cumpliéndoles, gracias a nuestra gobernadora Joana Sánchez. Me encuentro con la Escuela de Baloncesto Halcones de Betania, integrada por niños, muchachos y muchachas que son verdaderos ganadores”, expresó Guzmán.

Los jóvenes deportistas participaron recientemente en los Juegos Comunales y se preparan para la próxima edición, fortaleciendo el talento local y el espíritu competitivo de la comunidad.

Además de acompañar la actividad deportiva, el alcalde revisó junto a voceros y voceras comunales otros temas de interés, como el suministro de agua en la zona, reafirmando el compromiso de seguir desplegados en la calle junto al poder popular.

Esta importante obra forma parte de las acciones que promueven el deporte como herramienta de integración social y desarrollo comunitario, consolidando espacios seguros y de encuentro para las familias de Betania.

“En estas navidades seguimos llevando alegría a nuestros niños, niñas y jóvenes, entregándoles un espacio para la paz, la vida y el sano esparcimiento totalmente rehabilitado”, destacó Guzmán.

Es importante destacar que recientemente el ayuntamiento de Mariño, también llevó a cabo la reinaguración de la cancha “Danger Castillo”, como parte de las obras consolidadas para el bienestar de los mariñenses.