La magia de la Navidad aragüeña llegó a Tovar

CUIDAD MCY.-Con un espectáculo muy vistoso, debido a los fuegos artificiales y en un ambiente de alegría, paz y unión, la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez encabezó el tradicional y conmovedor encendido de luces navideñas en el municipio Tovar.

La actividad anunció la llegada de la Navidad a la localidad, evento que se desarrolló en la emblemática plaza Bolívar de la Colonia Tovar, lugar donde la gobernadora Sánchez acompañada del Alcalde de la jurisdicción, Maximiliano Suárez , propios y visitantes realizaron el esperado conteo regresivo para dar la bienvenida a la época más bonita del año.

En el lugar las llamativas luces protagonizaron el momento, ya que dieron vida al imponente árbol de Navidad totalmente adornado y que plenaron de colores a los espacios de la plaza Bolívar, la Iglesia San Martin de Tours y las vías principales de la jurisdicción, transformando el pueblo en un lugar mágico y acogedor para las familias.

Entre tanta alegría, la máxima autoridad local mencionó que la Colonia Tovar hizo historia ya qué congregó a más de 20.000 personas provenientes de cada rincón del país, que disfrutaron en familia de la gastronomía, musica de aguinaldos y un extraordinario encendido de luces.

«Desde este bonito pueblo estamos felices y contentos de estar reunidos con nuestra gente y turistas, porque sé que todos los que nos visitan se llevarán una linda impresión de lo que tiene nuestro estado Aragua», expresó Sánchez.

Finalmente, la joven mandataria compartió con todos los presentes el evento decembrino el cual posicionó al estado como el sitió preferido de los aragüeños y venezolanos para recibir la Navidad.

PRENSA GBA FOTOS| PRENSA GBA