Atendida fuga de agua en el sector El Calvario

La intervención fue ejecutada por las cuadrillas de Servicios Generales como parte del plan permanente de mantenimiento de los servicios públicos en el municipio durante la temporada decembrina

CIUDAD MCY.- El suministro de agua fue restablecido en el sector El Calvario tras la reparación de una fuga identificada por las cuadrillas de Servicios Generales de la alcaldía del municipio Tovar, acción que permitió normalizar el funcionamiento de la red de distribución y detener la pérdida del vital líquido.

La intervención realizada por personal técnico municipal, atendió de manera oportuna la incidencia detectada en la infraestructura hidráulica de la comunidad, asegurando la continuidad del servicio para los habitantes de la zona.

Estos trabajos se desarrollaron como parte del plan permanente de mantenimiento y atención de servicios públicos que impulsa el Gobierno Bolivariano desde el Plan de las Siete Transformaciones (7T), orientado a responder con rapidez a las solicitudes de la población y a preservar los servicios que garantizan la tranquilidad de las comunidades.

REINYMAR TOVAR | CIUDAD MCY | FOTOS CORTESIA