Ciudad MCY

Comunicación Patria

Aragua

Atendida fuga de agua en el sector El Calvario

Foto del avatar

PorRafael Velásquez

Dic 26, 2025

La intervención fue ejecutada por las cuadrillas de Servicios Generales como parte del plan permanente de mantenimiento de los servicios públicos en el municipio durante la temporada decembrina

CIUDAD MCY.- El suministro de agua fue restablecido en el sector El Calvario tras la reparación de una fuga identificada por las cuadrillas de Servicios Generales de la alcaldía del municipio Tovar, acción que permitió normalizar el funcionamiento de la red de distribución y detener la pérdida  del vital líquido.

La intervención realizada por personal técnico municipal, atendió de manera oportuna la incidencia detectada en la infraestructura hidráulica de la comunidad, asegurando la continuidad del servicio para los habitantes de la zona.

Estos trabajos se desarrollaron como parte del plan permanente de mantenimiento y atención de servicios públicos que impulsa el Gobierno Bolivariano desde el Plan de las Siete Transformaciones (7T), orientado a responder con rapidez a las solicitudes de la población y a preservar los servicios que garantizan la tranquilidad de las comunidades.

REINYMAR TOVAR | CIUDAD MCY | FOTOS  CORTESIA

 

 

Foto del avatar

Por Rafael Velásquez

Noticias Destacadas

Aragua

Programa de reproducción del Zoológico Las Delicias continúa con éxito

26 de diciembre de 2025 Rafael Velásquez
Aragua

Terminal de Maracay refuerza su operatividad en temporada decembrina

26 de diciembre de 2025 Rafael Velásquez
Venezuela

FANB mantiene despliegue permanente durante navidades seguras y felices

26 de diciembre de 2025 Rafael Velásquez
Aragua

Girardot avanza en bienestar social con más de 4 mil personas atendidas

26 de diciembre de 2025 Rafael Velásquez