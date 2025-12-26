FANB mantiene despliegue permanente durante navidades seguras y felices

CIUDAD MCY.- La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) mantiene un despliegue de seguridad para atender a la población durante las Navidades seguras y felices en todo el territorio nacional; así lo informó el Comandante Estratégico Operacional de la FANB, G/J Domingo Hernández Lárez, a través de redes sociales.

Se pudo conocer que, en el estado Nueva Esparta, las fuerzas castrenses instalaron «Aulas Viales» en los diferentes municipios del territorio insular, para brindar orientación a propios y temporadistas sobre las medidas de seguridad en los ejes carreteros.

De igual forma, en el estado Carabobo, constaron el perfecto desenvolvimiento de las familias, niños, niñas y adolescentes, y el sano disfrute de ella, para garantizar la seguridad del pueblo carabobeño en esta temporada decembrina.

También en el estado Cojedes se llevó a cabo una revisión por parte de los funcionarios de los cuerpos combatientes, en lugares de esparcimiento y alegría, para corroborar la paz y tranquilidad que manifiesta el pueblo.

Asimismo, en Zulia, Guárico, Falcón, entre otras, se realizaron las inspecciones correspondientes para garantizar la seguridad y paz de todo el pueblo venezolano.

