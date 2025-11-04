Ministro Cabello:«Servicios de salud para la fuerza policial han sido expandidos a seis estados del país»

Ciudad MCY.-El vicepresidente sectorial de Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello Rondón, presentó este lunes un balance detallado de los avances significativos en la infraestructura de salud para el sector policial, durante la emisión número 96 del programa Con Maduro+.

A propósito de la solicitud que hiciera el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, de crear una Gran Misión de Protección Social Integral para la fuerza pública, destacó la expansión de la red de atención para los funcionarios policiales, que ahora cuenta con centros y laboratorios en 6 estados del país, al tiempo que adelantó la próxima entrega de una importante instalación recreativa en la ciudad de Caracas, conocida como el Club de la Policía.

Informó que, siguiendo las directrices del Mandatario nacional, se ha pasado de un único centro de salud a una gran red en expansión a nivel nacional, tras la habilitación de hospitales y laboratorios especializados en Caracas, Barcelona, Maturín, Valencia y Trujillo.

Mencionó que, además, se fortaleció un centro de salud en El Helicoide, el cual calificó de extraordinario, al contar con cuatro quirófanos y un área de terapia intensiva, para la atención de los funcionarios.

Recuperación del Club de la Policía

El vicepresidente sectorial hizo especial énfasis en la pronta reinauguración del Club de la Policía, ubicado entre El Paraíso y la Cota 905, en Caracas, el cual se encontraba cerrado desde hace años y ya se encuentra listo para ser disfrutado por los cuerpos policiales.

Tras ello, el presidente Maduro reiteró la instrucción de avanzar con la creación de una Gran Misión para la Protección Social e Integral de los funcionarios y sus familiares, y pidió que su lanzamiento se hiciera junto con la reinauguración del Club.

Igualmente, el Jefe de Estado encargó que se trabajara en la estructuración de una serie de vértices de protección de la Gran Misión, que abarquen temas como vivienda, salud, educación, actividad diaria y derecho a la recreación de los policías.

Prensa Presidencial | FOTO CORTESÍA