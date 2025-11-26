Más de 6 millones 500 mil vecinos participaron en la Consulta Popular Nacional del 23N

Ciudad MCY.-El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ofreció un balance final de la Consulta Popular Nacional del pasado domingo, 23 de noviembre, en el que indicó que participaron más de 6 millones 500 mil vecinos y vecinas de a pie que votaron en las 9 mil mesas de votación habilitadas para los 5 mil 336 Circuitos Comunales.

Durante el OBRATON de salud, realizado este miércoles desde el Hospital Universitario Militar Carlos Arvelo, el Jefe de Estado explicó que los recursos que se le dan a la comunidad se multiplican por 10, «pero no sólo es lo cuantitativo que le rinde el recurso, sino lo cualitativo». A su juicio, los habitantes de las comunidades hacen obras de máxima calidad, porque son para ellos, para sus familias «y lo que se hace para la familia y para la comunidad se hace con amor y se hace mejor», indicó.

En el balance, el Presidente Maduro también reportó que hasta la fecha 49 mil Consejos Comunales están activos. Adicionalmente, explicó que a los dos proyectos más votados ya le están bajando los recursos para que ejecuten con las manos, inteligencia y capacidad de cada comunidad.

El Mandatario nacional concluyó su alocución expresando que Venezuela sigue consolidando sueños. «Vamos paso a paso, un golpe durísimo, tuvimos que contener con las sanciones de los años 2016, 17, 18, que nos quitaron el 99% de los ingresos del país, pero perseveramos, nos reorganizamos, nos reinventamos y ahora vamos finalizando el año 2025 en ofensiva de inauguración de obras», manifestó positivamente.

Por último, exhortó a su gabinete ministerial y al pueblo venezolano a seguir construyendo el Estado Social de Justicia, el Estado Democrático y el Estado Comunal, «porque solo juntos y juntas todo es posible», precisó el Dignatario nacional.

