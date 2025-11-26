Ciudad MCY

Venezuela

Obratón: Entrega de 98 obras de salud en el territorio nacional

Rafael Velásquez

Nov 26, 2025

Ciudad MCY.-Durante la entrega de la Unidad Cardiología Integral del Hospital Militar Universitario «Dr. Carlos Arvelo», el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, hizo entrega de 98 obras de salud, como parte del reacondicionamiento integral del piso 4 del servicio de cardiología adulta e infantil.

Con esta entrega, el Jefe de Estado reafirma el compromiso de su gestión, priorizando la inversión directa y la gestión a cargo del Poder Popular Organizado. Convirtiéndose así en un eje central para el desarrollo de las 7 Transformaciones (7T).

El Mandatario venezolano acotó que continuarán desplegados en el territorio nacional, garantizando que el pueblo venezolano sea el protagonista directo de la ejecución y el disfrute de las obras de bienestar social, a pesar de las medidas coercitivas y el bloqueo económico.

Durante la actividad, el Presidente estuvo acompañado de la Primera Combatiente, Cilia Flores, la vicepresidenta Sectorial para Ciencia Tecnología, Educación y Salud y ministra del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez; la ministra del Poder Popular para la Salud, Magaly Gutiérrez Viña, GJ Vladimir Padrino López, Vicepresidente Sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz y Ministro del Poder Popular para la Defensa, la GB Rosalbina Hurtado, Autoridad Única de Salud de Caracas, la AJ Carmen Meléndez, Alcaldesa de Caracas, entre otras autoridades.

