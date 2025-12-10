Arribó vuelo 98 del Plan Vuelta a la Patria con 218 connacionales desde EEUU

Ciudad MCY.-Llegó el vuelo 98 proveniente de Arizona, Estados Unidos, con 218 compatriotas: 181 hombres, 29 mujeres, cinco niños y tres niñas, todos listos para comenzar una nueva etapa en Venezuela.

Autoridades de la Gran Misión Vuelta a la Patria, desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, ubicado en el estado La Guaira, recibieron con dignidad a estos connacionales, bajo todos los protocolos necesarios para asegurar un feliz reencuentro en el país con el resto de sus familiares.

Cabe recordar, que el pasado viernes 5 de diciembre, arribó al país el vuelo número 97 de dicho plan con un grupo de 173 venezolanos desde los Estados Unidos. Este nuevo grupo de repatriados, conformado por dos niñas, tres niños, 26 mujeres y 141 hombres; proviene de Phoenix, Arizona; y fue recibido con calidez por las autoridades del Estado, así como por un equipo multidisciplinario que garantiza su inmediata incorporación a los programas de protección social y salud, entre otros.

La llegada de estos ciudadanos eleva a más de 18 mil la cifra de venezolanos repatriados, quienes regresaron de manera gratuita, desde el lanzamiento de esta iniciativa humanitaria por parte del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.

VTV| FOTO CORTESÍA