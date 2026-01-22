Ciudad MCY

Más de 8 mil obras serán entregadas en todo el país

PorMilexis Pino

Ene 22, 2026

CIUDAD MCY.- El Gobierno mantiene el despliegue de la segunda jornada del Obratón, iniciativa que contempla más de 8 mil obras para el pueblo venezolano. Este esfuerzo se suma a las 20 mil 800 obras otorgadas desde octubre, consolidando un ritmo de ejecución en la gestión pública para las necesidades de las comunidades.

En el estado Falcón, la segunda jornada del Obratón destacó con la inauguración de un Infocentro Comunal en Puerto Cumarebo. Esta instalación fue renovada y dotada gracias a los recursos de la primera Consulta Popular Nacional de la Juventud.

Asimismo, en Táchira más de 5 mil familias del sector El Palmar de la Copé celebraron la impermeabilización del Liceo Bolivariano General Ezequiel Zamora. Este proyecto para el pueblo venezolano se aprobó directamente por el Poder Popular.

Por su parte, en el estado Zulia, las autoridades supervisaron los avances estructurales en la Línea 1 Tablazo-Cuatricentenario, situada sobre el Lago de Maracaibo. Las maniobras incluyen el reemplazo de 10 kilómetros de conductor eléctrico, para brindar mayor estabilidad al sistema eléctrico, beneficiando a miles de hogares y comercios.

La coordinación entre los distintos niveles de gobierno ha permitido que estos proyectos abarquen áreas críticas como salud, educación y servicios básicos. Con la entrega de diversas instalaciones, el Obratón reafirma el compromiso de fortalecer la infraestructura nacional. Esto a través de la participación directa de la ciudadanía en la elección y ejecución de sus propios proyectos comunitarios.

FUENTE VENEZUELA NEW

FOTO: CORTESÍA

