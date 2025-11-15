Gobierno de Aragua inauguró Monumento al Cacao y mejoró movilidad de avenida Casanova Godoy

**Entre las labores ejecutadas se incluyeron demarcación de líneas continuas y discontinuas en 30 kilómetros, pintura de brocales e islas centrales pintadas en 20 kilómetros, colocación de 35 postes nuevos y sustitución de más de 250 luminarias**

CIUDAD MCY.- Como parte de las acciones que ejecuta el Gobierno Bolivariano de Aragua en el marco de la Segunda Transformación de la Ley de las 7 Transformaciones, la gobernadora de la entidad, Joana Sánchez, inauguró este viernes una obra de gran envergadura en la Avenida Casanova Godoy, la cual causará una mejora inmediata para la movilidad vehicular y peatonal en la zona.

En la misma actividad, fue develado el Monumento al Cacao de Aragua, un producto bandera de identidad nacional y calidad de exportación y con el que se rinde honor a los productores de este rubro en el eje costero aragüeña.

La mandataria regional destacó que la rehabilitación de la avenida Casanova Godoy, ejecutada por Vías de Aragua bajo la dirección del ingeniero Gerardo Rozo, no solo mejora la infraestructura vial, sino que ofrece una mejor imagen de uno de los accesos más transitados de la ciudad.

Sánchez detalló que entre las labores ejecutadas, en una primera fase, incluyeron demarcación de líneas continuas y discontinuas en 30 kilómetros, pintura de brocales e islas centrales pintadas en 20 kilómetros, colocación de 35 postes nuevos y sustitución de más de 250 lámparas LED de 300W.

Además, se realizaron trabajos de muralismo en puentes, construcción de un monumento alegórico al cacao venezolano, paisajismos y ornato. Igualmente, la gobernadora explicó que se realizó la rehabilitación de refugios para motorizados y se instalaron pantallas publicitarias en el distribuidor de la Casa de la Moneda.

«Esta obra va a tener un gran impacto no solamente en la movilidad por todos los detalles que hoy contempla, sino que también estamos entregando al pueblo de Aragua un monumento al cacao, producto de identidad nacional y calidad de exportación,» afirmó la Gobernadora.

