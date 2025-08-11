Más de 950 títulos de tierras serán entregados en el municipio Santiago Mariño

CIUDAD MCY.- Como parte de las políticas gubernamentales para otorgar seguridad jurídica a las familias que ocupan terrenos urbanos, en el municipio Santiago Mariño se llevará a cabo un plan piloto de entrega de títulos de tierras, con el objetivo de beneficiar a más de 950 familias de distintas comunidades, formalizando de esta manera su derecho a la propiedad.

Así lo informó Alex Páez, director de Catastro Municipal, desde la escuela Humberto Miguel Anzola, en la parroquia Samán de Güere; espacio que se ha establecido como núcleo para el despliegue en conjunto con los equipos técnicos del Instituto Nacional de Tierras Urbanas (Intu) y del Ministerio de Hábitat y Vivienda, los cuales realizan el trabajo de asesoría y acompañamiento a los Comités de Tierras Urbanas (CTU), acatando los lineamientos de la nueva gobernanza comunal y el Plan Nacional de Regularización Integral de la Tenencia de la Tierra en los Asentamientos Urbanos o Periurbanos.

“Dando cumplimiento a la tarea direccionada por el presidente Nicolás Maduro, y gracias al apoyo de la gobernadora Joana Sánchez y el alcalde Carlos Guzmán, estaremos abordando diez comunidades durante ocho días, para hacer la entrega de 958 títulos de tierras; un sueño muy esperado por nuestro pueblo, que le da esa pertenencia legal, que le da un rango mayor a su vivienda y les permite acceder a créditos hipotecarios para acondicionar o mejorar sus hogares”, indicó Páez.

Por su parte, Carlos Agrinzones, gerente estadal del Intu-Aragua, explicó que dentro de este plan participa personal del instituto, perteneciente a otros estados, con la intención de fortalecer y socializar experiencias que permitan extender el rango de acción.

“Vamos a generar un proceso de actualización de los CTU, también tendremos un programa de capacitación a través del catastro popular, así como un equipo que estará haciendo abordaje para las viviendas de vieja data y de los terrenos que presentan algún tipo de incidencia asociada a las Asambleas Viviendo Venezolano (AVV)”, dijo el vocero del Intu.

Al respecto, Noris Sánchez, vocera del CTU Samán de Güere Norte, manifestó que se viene realizando un trabajo articulado con los diferentes entes para de manera progresiva ir entregando los títulos de tierras, que reivindican y dignifican a un grupo importante de familias.

De esta forma se siguen consolidando políticas territoriales con justicia social y participación protagónica. Esto es gracias a la participación del poder popular y al cumplimiento de los lineamientos emanados del Gobierno Bolivariano para garantizar la máxima felicidad posible al pueblo venezolano.

CIUDAD MCY | PRENSA MARIÑO

FOTOS | CORTESÍA