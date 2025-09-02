Más de dos mil creadores participaron en Festival de Teatro Venezolano 2025

CIUDAD MCY.-Más de dos mil creadores participaron en el Festival de Teatro Venezolano 2025, quienes presentaron 135 obras que abordaron temas de gran relevancia social como el amor, la familia, el racismo, la maternidad y los desafíos de la juventud, informó el director del Festival y miembro de la Compañía Nacional de Teatro, Carlos Arroyo.

“Discutieron sobre sus temas y espacios escénicos a escala nacional, además precisaron cuáles son las posibilidades de encuentro y circuitos que pueden haber en el país. Es decir, sobrepasamos las 200 agrupaciones” que dijeron presentes en el Festival de Teatro Venezolano.

Indicó que del 13 al 23 de noviembre será la segunda etapa del Festival de Teatro Venezolano, con representaciones de todos los estados del país, más una serie de grupos que también estarán presentes. “50 grupos para 100 funciones, 16 espacios escénicos y 10 días de teatro en Caracas”, precisó.

Por su parte, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, expresó que en esa ocasión serán homenajeados Asdrúbal Meléndez y Yuma Díaz.

El éxito de esta primera etapa se complementa con la participación de ejes comunitarios de formación en las artes escénicas, que marca un hito en el desarrollo cultural del país y coadyuva para la segunda fase del festival que se perfila aún más prometedor.

