Gobernadora supervisó reubicación de expendios en Mercado de Mayoristas

La mandataria regional afirmó que gracias a las políticas públicas que impulsa el Presidente, el Mayorista tendrá espacios óptimos y seguros para que los aragüeños realicen sus compras en orden y confort

CUIDAD MCY.-En un esfuerzo por transformar los puestos de expendio de los comerciantes detallistas y fortalecer el sector económico en la entidad, la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez realizó una inspección en el Mercado de Mayoristas ubicado en municipio Santiago Mariño, con el objetivo de supervisar los avances de la primera fase de reacondicionamiento que se han realizado en los últimos cuatro meses del año.

La jornada enmarcada al Plan de la Patria de las 7 Transformaciones (7T), en la 1era T, “Transformación Económica», busca la diversificación productiva y la modernización industrial, acción que se alinea con las orientaciones del presidente, Nicolás Maduro.

En la jornada, la gobernadora Sánchez acompañada de Yuleska Oropeza, presidenta del Mercado Mayorista de Aragua recorrió las instalaciones del lugar comercial donde supervisó los trabajos en la primera fase de reacondicionamiento.

Entre los trabajos efectuados se encuentran la reconstrucción de las paredes perimetrales divisora entre el mercado y la empresa Cealco, reparación y limpieza de las alcantarillas de drenaje, limpieza de alcantarillas de aguas pluviales, instalación de luminarias, remodelación de las oficinas administrativas, reparación de tanquillas de aguas de los baños y recolección de desechos sólidos en el área de recolección de desechos.

Cabe mencionar en esta actividad Sánchez inspeccionó víveres, hortalizas y demás productos para garantizar su calidad, “Acá están todos los ingredientes de calidad que los aragüeños necesitan para hacer las hallacas y el pan de jamón para este 24 y 31 de diciembre”, manifestó la autoridad.

Durante el recorrido, la mandataria regional sostuvo un extraordinario encuentro con los comerciantes en el que afirmó que gracias a las políticas públicas que impulsa el Presidente, el Mercado Mayorista de Aragua tendrá espacios óptimos y seguros para que los aragüeños realicen sus compras.

Esta primera fase de reacondicionamiento al mercado, se ratifica el compromiso del Gobierno Bolivariano en crear espacios seguros y ordenados para que la economía fluya en el estado Aragua.

IRENE RODRÍGUEZ | FOTOS | PRENSA GBA