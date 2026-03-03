Poder Popular linarense juramentó comando de campaña para la 1era Consulta Popular Nacional

CIUDAD MCY.- Con un profundo espíritu combativo y el compromiso de fortalecer el Poder Popular, el pueblo del municipio Francisco Linares Alcántara llevó a cabo la juramentación de su comando de campaña de cara a la 1era Consulta Popular Nacional del año 2026.

Rumbo a la transformación territorial para esta jornada democrática, se han postulado un total de 84 proyectos en el territorio linarense. Estas propuestas tienen como eje central la transformación social y económica, así como la optimización de los servicios públicos, garantizando así una elevación en la calidad de vida de los habitantes de la zona.

El alcalde del municipio, Víctor Bravo, lideró el acto acompañado por las bases populares, destacando la importancia de esta estructura organizativa «Hoy hemos instalado y juramentado en Francisco Linares Alcántara un comando de campaña para consolidar el compromiso con el poder.

«Vamos juntos y juntas por más transformación para nuestro pueblo, especialmente en el área de los servicios públicos», puntualizó el burgomaestre.

La autoridad municipal hizo un llamado a la participación masiva para este domingo 8 de marzo, día en que la comunidad tomará las riendas de la inversión pública a través del voto.

Finalmente, se recordó que la elección estará enfocada en priorizar proyectos de economía comunal, bienestar social y servicios críticos, reafirmando el papel protagónico del pueblo en la gestión de sus propios recursos.

RAFAEL VELÁSQUEZ

FOTO: PRENSA LINARES ALCÁNTARA