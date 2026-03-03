Revenga afina maquinaria comunal para primera Consulta Popular Nacional 2026

El municipio Revenga se mantiene en el ejercicio democrático de consultas previas para fortalecer la autonomía comunal

CIUDAD MCY.- En un despliegue de organización popular desde la Comuna Alto Tuy, los habitantes del municipio José Rafael Revenga se declararon listos para participar en la 1era Consulta Popular Nacional del año 2026, que se llevará a cabo este próximo domingo 8 de marzo.

El alcalde de la jurisdicción, Daniel Perdomo, recorrió el territorio para acompañar a los vecinos en la definición y revisión de los proyectos que serán sometidos a votación. Durante el encuentro, que contó con la participación de líderes territoriales, sociedades religiosas, jóvenes y residentes de los sectores Quebrada Seca y El Conde, se resaltó la importancia de la participación ciudadana.

«Junto a los líderes territoriales seguimos consolidando el poder de nuestro pueblo para el empoderamiento de las comunas. Esta consulta es una oportunidad histórica: todas y todos podrán elegir los proyectos que consideren prioritarios», afirmó el burgomaestre.

La jornada del domingo representa la continuidad de un modelo de gestión donde el ciudadano decide directamente sobre la inversión de recursos en su comunidad, por lo que alcalde Perdomo finalizó extendiendo una invitación a toda la población de Revenga a sumarse a esta «jornada heroica», reafirmando que el destino de las comunidades está en manos de quienes las habitan.

RAFAEL VELÁSQUEZ

FOTO: PRENSA REVENGA