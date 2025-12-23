Megajornada de Alimentación favoreció a habitantes linarenses

La jornada que se realizó en la Comuna Tierra de Mujeres y Hombres Libres de la jurisdicción, permitió a los linarenses adquirir rubros de producción nacional y buena calidad de manera directa

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de continuar garantizando la seguridad alimentaria del pueblo aragüeño, la Alcaldía del municipio Francisco Linares Alcántara, con el apoyo del Gobierno regional realizó una Megajornada de Alimentación a través de la empresa de Alimentos Aragua Socialista (ALAS) y Mercados de Alimentos (Mercal).

La jornada que se realizó en la Comuna Tierra de Mujeres y Hombres Libres de la jurisdicción, permitió a los linarenses adquirir rubros de producción nacional y buena calidad de manera directa.

Entre los artículos de la cesta básica que pudieron comprar a precios solidarios destacan, carne, pollo, charcutería, arroz, pasta, café, harina, huevos, granos y enlatados.

Asimismo, ofrecieron artículos de limpieza y de aseo personal esenciales para las familias.

CONSOLIDACIÓN DE LA 4T EN FLA

El alcalde de la jurisdicción, Víctor Bravo presente en el desarrollo de la jornada de alimentación enfatizó que esta actividad garantiza un fortalecimiento de las políticas públicas en materia de seguridad alimentaria.

‘’ El día de hoy por orientaciones de nuestro Presidente Nicolás Maduro y lo que es la ejecución del Plan de la Patria, específicamente en la Cuarta Transformación Social, estamos haciendo esta atención en materia de alimentación en esta comuna’’.

Bravo añadió que en el punto y círculo de la comuna se están favoreciendo una gran cantidad de ciudadanos.

‘’ En esta comuna se están beneficiando más de 2500 familias de este territorio, donde hacen vida cuatro comunidades bastante grandes, pobladas y que en este momento toda nuestra estructura políticas y comunales están sumados juntos al ministerio de alimentación atendiendo a los habitantes gracias al apoyo de nuestra gobernadora Joana Sánchez’’ expresó.

El burgomaestre subrayó que con estas acciones se garantiza el bienestar del pueblo en estas fechas de suma importancia para la familia.

YORBER ALVARADO | CIUDAD MCY | FOTOS CORTESIA

