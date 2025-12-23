Misión Nevado consolidó despliegue territorial con jornada de atención en Mariño

La actividad ofreció servicios de consulta médica, desparasitación, corte de uñas, limpieza de orejas, aplicación de tratamiento a diferentes patologías, censo para castración y esterilización de caninos y felinos

CIUDAD MCY.-La Misión Nevado Aragua ratificó su compromiso con el bienestar y la protección animal tras desplegar una mega jornada integral de atención veterinaria en la urbanización “Los Overos” ubicada en el municipio Santiago Mariño, donde fueron atendidas más de 100 mascotas.

La actividad se desarrolló en el marco de la iniciativa “Corredor de la Aragüeñidad” un proyecto orientado por la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, para acercar servicios sociales y de salud a las comunidades organizadas del estado Aragua, fortaleciendo la atención directa y oportuna a la población.

Durante la jornada, los equipos de Misión Nevado Aragua, junto a Alimentos Aragua Socialista (ALAS), el Instituto de la Mujer de Aragua y el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), ofrecieron consultas médicas veterinarias especializadas, vacunación antirrábica, desparasitación, aplicación de vitaminas, tratamientos para diversas patologías, corte de uñas, atención de emergencias y cirugías menores, garantizando un abordaje integral para la salud animal.

Esta acción permitió no solo atender casos puntuales de salud, sino también reforzar la prevención de enfermedades y promover la tenencia responsable de mascotas, en articulación con las comunidades organizadas de la municipalidad.

Con este despliegue, la Misión Nevado Aragua consolida su presencia territorial y reafirma su labor permanente en defensa de los derechos de los animales, impulsando jornadas de atención gratuita y especializada que contribuyen a mejorar la calidad de vida animal y el bienestar colectivo en las comunidades de la entidad.

REINYMAR TOVAR | CIUDAD MCY | FOTOS REFERENCIALES