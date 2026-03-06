Aragüeños rindieron tributo al Comandante Chávez

En el acto las autoridades y el Poder Popular realizaron una ofrenda floral como símbolo de lealtad inquebrantable hacia quien transformó la historia política y social de Venezuela

CIUDAD MCY.- En un acto cargado de profundo fervor revolucionario y compromiso patriótico, el pueblo de Aragua se dio cita en el municipio Francisco Linares Alcántara para rendir tributo al comandante eterno Hugo Chávez Frías, al cumplirse 13 años de su siembra.

En el evento estuvo presente Joana Sánchez, vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua; acompañada de Félix Romero, Secretario de Gobierno, Caryl Bertho, diputados de la Asamblea Nacional, alcaldes y alcaldesas de diversos municipios del estado y el Poder Popular organizado.

La jornada consistió en una significativa ofrenda floral, símbolo de la lealtad inquebrantable hacia quien transformó la historia política y social de Venezuela, además se desarrollaron actividades culturales que resaltaron la identidad nacional.

Durante la actividad, la Gobernadora Sánchez afirmó que los hombres y mujeres de cada comuna mantienen vivo el legado del Comandante Chávez.

Asimismo, Víctor Bravo, Alcalde del municipio Francisco Linares Alcántara, expresó futuras generaciones recordarán al Comandante como el arquitecto del siglo 21.

«Siempre tenemos al comandante presente, nos da nostalgia recordarlo pero tambien recordamos el cambio positivo que el hizo en nuestra tierra, yo estoy seguro que futuras generaciones seguirán recordándolo como el hombre que construyó la historia del siglo 21 y día a día nosotros seguimos luchando para mantener el pensamiento bolivariano que nos inculcó nuestro líder Chávez».

EL PUEBLO DE CHÁVEZ

En este significativo momento, el Poder Popular expresó lo valiente que fue el Comandante.

Rubén Vizcaya aseguró que Chávez no solo transformó el país, sino que también garantizó el acceso a una educación de calidad.

«Chávez es un líder eterno que creó un derecho real al estudio, el luchó bastante para que nosotros, la juventud de ahora, tengamos este privilegio de una educación pública, desde este monumento los jóvenes decimos Chávez vivirá por siempre en nosotros”.

Por su parte, Trinidad Rodríguez destacó la importancia ideológica del Líder Revolucionario.

«El comandante fue el arquitecto del renacimiento de la identidad de nuestra patria, Chávez despertó el pensamiento bolivariano, que es precisamente el que tenemos y defendemos hoy en día en todo el país».

La ceremonia concluyó con un llamado a la unidad y al fortalecimiento del Poder Popular constatando que el homenaje al Comandante es la continuidad de su proyecto bolivariano en cada territorio del estado Aragua.

PRENSA GBA

FOTOS: GBA