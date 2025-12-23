Trabajadores de Fundacite Aragua celebraron la Navidad

CIUDAD MCY.- Los trabajadores de Fundacite Aragua celebraron la llegada de la Navidad 2025 con una jornada cargada de tradición, unión y alegría, reafirmando que la verdadera magia de estas fechas se construye en familia.

En un ambiente festivo, los equipos de la institución se reunieron para compartir una de las costumbres más emblemáticas de la cultura venezolana: la preparación de las hallacas. Más que un plato típico, este ritual se convirtió en un espacio de encuentro donde cada mano aportó su toque especial, fortaleciendo los lazos de compañerismo y solidaridad.

Entre risas, historias y recetas heredadas, los trabajadores de Fundacite Aragua vivieron una experiencia que refleja el espíritu de comunidad y el compromiso de la institución con sus valores humanos.

Con esta celebración, Fundacite Aragua reafirma su compromiso de promover espacios de integración y bienestar para sus trabajadores, fortaleciendo la identidad cultural y el sentido de pertenencia que caracteriza a la familia aragüeña.

CIUDAD MCY | FOTO CORTESÍA