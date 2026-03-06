Filven Cojedes celebran la identidad regional en la voz de sus autores

CIUDAD MCY.- A través de la reflexión y la poesía, el escritor Juan Díaz reivindica la identidad del estado Cojedes con las obras “Un poeta oculto en la octava isla” y “Como una espiga de oro”, presentadas en la 21ª Filven, que se efectúa en la entidad llanera.

Desde el Complejo Cultural “Mauricio Pérez Lazo”, el público acompañó la presentación de los libros, publicados por la editorial El perro y la rana. En ambos títulos, el homenajeado regional de la feria aborda la profunda relación que tiene con Venezuela, tierra a la que llegó hace 62 años procedente de España.

Detalló que se refiere al país como una “octava isla”, porque es una metáfora usada por los canarios para definir el amor que sienten por Venezuela, sumándola a las siete Islas Canarias.

Díaz se define como “poeta oculto”, pues desde pequeño escribía pero nunca se atrevió a publicar. Sin embargo, no fue sino hasta 2016 que se lanzó su primer libro, titulado “Un poeta oculto en la octava isla”, conformado por canciones que transformó en poemas. El texto tiene más de 100 páginas, en donde canta al mango, fruta que representa el arraigo local, al llanero y a la ciudad.

Entretanto, “Como una espiga de oro” recoge sus reflexiones sobre el llanero, situaciones personales y de su origen.

Cojedes es poesía

En la Filven, el escritor Abel Cardoza Cedeño también celebró la creación poética de la entidad llanera, que convirtió en su casa hace más de 30 años. En sus libros “Cojedes es poesía” y “Olor a mango madurito” aborda, a través de poemas y ensayos, anécdotas sobre la historia y memorias que guarda del estado. “Incluye tradiciones, costumbres y también a su gente”, contó.

La obra de Cardoza también abarca ensayos que catalogó como una antología de anécdotas, con experiencias sobre el mango, su sabor, su olor, su color. El escritor, ingeniero agrónomo de profesión, confesó que para el título de su libro se inspiró en “El olor a la guayaba”, obra que recoge conversaciones de Plinio Apuleyo Mendoza con Gabriel García Márquez.

La Filven Cojedes, que se celebra este 5 y 6 de marzo bajo el lema “Leer humaniza”, reúne al pueblo de la entidad en este encuentro literario, donde se reafirma y reconoce la identidad, la diversidad de voces y las experiencias, con actividades en las que participan escritores, artistas y poetas de la localidad.

Durante la fiesta literaria, ocho expositores ofrecen libros de poesía, cuentos, ensayos, novelas y más. También, Librerías del Sur trae las novedades de El perro y la rana, Monte Ávila Editores y Biblioteca Ayacucho, editoriales adscritas al Ministerio del Poder Popular para la Cultura.

La 21a Filven tiene entre sus homenajeados nacionales a Judith Valencia, Esteban Emilio Mosonyi, Marc de Civrieux, Gonzalo Fragui y Juan Calzadilla.

FUENTE: MINCULTURA

FOTO:CORTESIA