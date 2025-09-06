Mejorada acometida eléctrica en el Parque Santos Michelena

CIUDAD MCY.- La Fundación de Parques Aragua (Fundaparques) anunció, a través de su cuenta en la red social Instagram, el mejoramiento del sistema eléctrico en el Parque Santos Michelena, para el disfrute y seguridad de los visitantes.

Las cuadrillas de labores realizaron la instalación de luminarias en la caseta principal de operaciones, lo que permite una mejor visión del sitio, así como hacia los campos deportivos aledaños.

Asimismo, se llevó a cabo la implementación de un circuito cerrado de seguridad (CCTV), sistema de video vigilancia que permitirá monitorear, grabar y analizar las actividades que se desarrollan dentro de las instalaciones.

El carrusel de fotografías en la cuenta @fundaparques, refirió: “con estas mejoras, el Parque Santos Michelena se consolida como un espacio renovado, seguro y resplandeciente para la recreación de la comunidad a cualquier hora”.

THAIMARA ORTIZ | FOTOS | CORTESÍA