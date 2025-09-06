Ciudad MCY

Comunicación Patria

Aragua

Mejorada acometida eléctrica en el Parque Santos Michelena

Foto del avatar

PorKaren Rodríguez

Sep 6, 2025

CIUDAD MCY.-  La Fundación de Parques Aragua (Fundaparques) anunció, a través de su cuenta en la red social Instagram, el mejoramiento del sistema eléctrico en el Parque Santos Michelena, para el disfrute y seguridad de los visitantes.

Las cuadrillas de labores realizaron la instalación de luminarias en la caseta principal de operaciones, lo que permite una mejor visión del sitio, así como hacia los campos deportivos aledaños.

Asimismo, se llevó a cabo la implementación de un circuito cerrado de seguridad (CCTV), sistema de video vigilancia que permitirá monitorear, grabar y analizar las actividades que se desarrollan dentro de las instalaciones.

El carrusel de fotografías en la cuenta @fundaparques, refirió: “con estas mejoras, el Parque Santos Michelena se consolida como un espacio renovado, seguro y resplandeciente para la recreación de la comunidad a cualquier hora”.

THAIMARA ORTIZ | FOTOS | CORTESÍA

Foto del avatar

Por Karen Rodríguez

Noticias Destacadas

Especial

7 frutas que contienen más vitamina C que las naranjas

6 de septiembre de 2025 Karen Rodríguez
Cultura

INIDI Aragua conmemoró el Día Internacional de la Mujer Indígena

6 de septiembre de 2025 Karen Rodríguez
Aragua

Culminó con éxito Plan Vacacional 2025 de la Gobernación de Aragua  

6 de septiembre de 2025 Karen Rodríguez
Eventos

Feria de turismo de Anzoátegui impulso el desarrollo económico y los atractivos de la región

6 de septiembre de 2025 Karen Rodríguez