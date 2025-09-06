Plan de Contingencia dio respuesta inmediata a población de Ocumare de la Costa de Oro

***Organismos de Seguridad y Gestión de Riesgo de Aragua se desplegaron para atender la emergencia suscitada, luego de la intempestiva crecida de los ríos Cuyagua y la Trilla en la zona montañosa del Parque Henri Pittier***

CIUDAD MCY.- Funcionarios de Protección Civil Aragua, en coordinación con otros organismos de seguridad y gestión de riesgo, activaron un plan de atención y contingencia para restituir el paso vehicular y asistir a las familias afectadas por la crecida de los ríos Cuyagua y La Trilla.

El despliegue se llevó a cabo desde la noche del pasado viernes 5 de septiembre, bajo la dirección de Jesús Franco, director de Protección Civil Aragua, y con el apoyo de la gobernadora del estado, Joana Sánchez.

​En el operativo participaron activamente funcionarios de Protección Civil Aragua, Girardot y Ocumare, así como guardaparques y bomberos de Aragua. El alcalde de Ocumare, Wilmer Leal, se sumó a las labores, garantizando una respuesta inmediata para los residentes y visitantes en los sectores de Aponte, La Trilla, Ocumare, El Recreo y El Playón.

​Las tareas se centraron en la poda controlada de árboles, despeje de vías y la asistencia a las comunidades afectadas. Estas acciones se extendieron hasta altas horas de la madrugada, logrando restablecer el paso vehicular hacia la zona costera después de la medianoche.

Gracias a la rápida y coordinada respuesta de los organismos involucrados, se pudo brindar una solución oportuna a la situación, garantizando la seguridad y el bienestar de los habitantes y visitantes de Ocumare de la Costa de Oro.

PRENSA PC ARAGUA || FOTOS CORTESIA