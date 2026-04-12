Mejorado sistema hídrico en Las Colinas de 5 de Julio en Revenga

CIUDAD MCY.- En el marco del plan de fortalecimiento de los servicios públicos y atención directa a las comunidades, se ejecutaron con éxito importantes trabajos de infraestructura hídrica en el sector Las Colinas de 5 de Julio.

La jornada operativa consistió en la instalación técnica de 40 metros de manguera de alta resistencia de 75 mm, complementados con 10 metros adicionales de 63 mm, destinados específicamente a la red de distribución de agua potable de la zona.

Esta intervención técnica surge como respuesta a la necesidad de mejorar el caudal y la presión del suministro en el sector, solventando deficiencias previas y asegurando que el recurso llegue de manera eficiente a cada hogar.

Con la culminación de estas labores, se logra beneficiar de forma directa a más de 115 familias, quienes ahora cuentan con un sistema renovado que garantiza una mejor calidad de vida y estabilidad en el acceso al vital líquido.

El equipo técnico a cargo de la obra destacó que estas especificaciones de tubería, permiten una mayor durabilidad del sistema ante las presiones del terreno, minimizando el riesgo de futuras averías.

Estas acciones están enmarcadas en la 2T Ciudades Humanas, infraestructura y servicios públicos manteniendo un despliegue constante en el territorio para dar cumplimiento a los requerimientos de la población y consolidar el bienestar social en cada comunidad.

PRENSA REVENGA

FOTO:CORTESIA