Nara celebró su cumpleaños en el Santos Michelena

Lo que comenzó como una iniciativa aislada de dueños entusiastas, hoy es una política de integración social impulsada por la vocera del pueblo de Aragua, Joana Sánchez, a través de Fundaparques.

CIUDAD MCY.- Atrás quedaron los días en que los parques públicos eran destinos exclusivos para el entrenamiento físico o la lectura bajo la sombra de un samán.

Tras cinco años de post pandemia, la dinámica en la entidad ha evolucionado y los aragüeños han hecho suyos estos espacios para fomentar una vida sana, el encuentro familiar y de manera especial, la celebración de los consentidos de la casa.

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Por segunda ocasión, el Parque Santos Michelena registró la celebración del cumpleaños de Nara, una cachorra Beagle Limón que festejó su vida junto a sus dueños, una pareja jóven, y sus tres hermanos perrunos.

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‎Alexandra Vilera, propietaria de Nara, relató que la pequeña, cuyo nombre significa «Sol» en lengua mongolés, llegó a su hogar a los dos meses de nacida a través de una amiga en común de la pareja.

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‎»Decidimos asumir la responsabilidad de cuidarla y amarla. Como proteccionista, siempre participo en jornadas sin fines de lucro, y para nosotros Nara es familia» comentó Vilera.

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‎La llegada de la hermosa Nara tuvo un impacto emocional profundo, pues ayudó a Alexandra a superar el duelo tras la pérdida de su primera hija perruna, que se llamó Luna.

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‎»Mi esposo al verme afectada por la partida, decidió que adoptáramos a Nara ya que somos una pareja jóven sin hijos y para llenar el vacío que me dejó Luna», explicó.

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‎ Espacios para recreación animal

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‎Vilera expresó su agradecimiento por la visión de la vocera del pueblo en Aragua, Joana Sánchez, de habilitar espacios como el Parque Santos Michelena, Agustín Codazzi, Metropolitano y el Parque Felipe Guevara Rojas, por la recuperación del engramado, la iluminación y la implementación de protocolos de convivencia; hoy es posible que nuestras mascotas sean protagonistas sin alterar la tranquilidad de otros visitantes.

‎Concientización y Bienestar

‎De igual manera, la labor institucional se extiende más allá de la recreación. En esta oportunidad conversamos con Janet Ramírez, quien es coordinadora de la Unidad de Protección Animales del municipio Santiago Mariño, destacó que se trabaja arduamente en educar a las comunidades sobre los derechos animales.

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‎​»Estas iniciativas del Gobierno Regional son valiosas porque permiten momentos de disfrute tanto para animales domésticos como comunitarios», señaló Ramírez.

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‎ Asimismo, hizo un llamado a la reflexión contra el abandono, instando a la organización popular para ejecutar jornadas de esterilización, vacunación y adopción responsable.

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‎»Ellos tienen derecho a un hogar, al afecto y a que se les celebre la vida en un parque, recibiendo el amor que ellos mismos nos brindan», enfatizó Ramirez.

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Finalmente, Aragua es el primer estado del país con estas iniciativas de integración, ya que se cuenta con una casa de atención animal inaugurada y respaldada por el sistema multidisciplinario del bienestaranimalaragua.org.ve, bajo la gestión de la gobernadora Sánchez.

PRENSA FUNDAPARQUES

‎FOTO:CORTESIA