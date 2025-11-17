Ciudad MCY

México dispuesto a apoyar diálogo entre Venezuela y Estados Unidos

PorMilexis Pino

Nov 17, 2025

CUIDAD MCY.-En una reciente declaración a la prensa, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó que aboga por un diálogo entre Venezuela y Estados Unidos.

Sus comentarios surgieron en el contexto de las recientes declaraciones del presidente de EEUU, Donald Trump, sobre una posible conversación con el presidente de la República, Nicolás Maduro.

“Ojalá. Somos un país que siempre busca la paz, el diálogo, la resolución pacífica de los conflictos, no estamos a favor de invasiones. En lo que pueda ayudar México, ahí vamos a estar, que se dé un diálogo siempre. Hay que buscar el diálogo y la paz en todos lados”, afirmó Sheinbaum durante su intervención.

La mandataria mexicana ha sido clara en su postura sobre la intervención extranjera en asuntos soberanos. “Nosotros nunca vamos a estar a favor de la intervención de un gobierno extranjero en un país soberano. Y repito, ni siquiera es sólo por convicción propia, sino que esa debe ser la posición de cualquier presidente de México, porque está en la Constitución”, subrayó durante una conferencia matutina el pasado 26 de agosto.

FUENTE GLOBOVISIÓN | FOTO CORTESÍA

