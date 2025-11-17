Donald Trump: «Puede que tengamos algunas conversaciones con Maduro»

CUIDAD MCY.-El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, expresó la posibilidad de mantener conversaciones con su par venezolano, Nicolás Maduro. Sin embargo, no precisó cuándo ni quién lideraría esas negociaciones, limitándose a indicar que EEUU estaría dispuesto a dialogar y que, en general, él habla con cualquiera, dejando en claro que no conoce los temas específicos que tratarían.

Estas declaraciones surgen en medio del incremento del despliegue militar estadounidense en el Caribe, incluyendo la llegada del portaaviones USS Gerald R. Ford, como parte de una estrategia de presión sobre la región.

Sus comentarios también llegan después de reportes de negociaciones previas que el Gobierno venezolano habría intentado con la administración Trump durante octubre, lo cual indica un posible interés en entablar diálogos.

La coyuntura política y militar en la región se complica con el aumento de las operaciones militares de EEUU, agresiones como la destrucción de una embarcación en el Pacífico y el combate contra el narcotráfico, en el que se han registrado múltiples bombardeos con múltiples asesinatos.

Por su parteTrump prometió mantener al congreso de su país involucrado en futuras decisiones sobre Venezuela. Vale destacar que la situación en la región, unida a las amenazas y operativos militares de EEUU, marca una etapa de alta tensión en las relaciones con Venezuela.

FUENTE CUIDAD CCS | FOTO CORTESÍA