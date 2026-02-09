México envió más de 800 toneladas de asistencia humanitaria a Cuba

Las embarcaciones Papaloapan e Isla Holbox partieron desde el puerto de Veracruz siguiendo las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum para brindar apoyo ante la crisis energética y económica que enfrenta la isla.

​La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el cargamento llegará a puerto cubano en un lapso de cuatro días.

El buque Papaloapan traslada 536 toneladas de productos esenciales como leche líquida, arroz, frijol, aceite vegetal y artículos de higiene. Por su parte el Isla Holbox transporta 277 toneladas de leche en polvo.

El Gobierno mexicano destacó que este envío forma parte de su tradición solidaria con América Latina.

La administración subrayó que este respaldo es similar al brindado recientemente ante desastres naturales en Chile y Estados Unidos, reafirmando su compromiso con la cooperación internacional en situaciones de emergencia.

​Las autoridades precisaron que la operación logística continuará próximamente con el despacho de otras 1.500 toneladas de leche en polvo y frijol que permanecen en puerto. Con esta acción México y Cuba honran su historia de hermandad y apoyo mutuo ante condiciones de vulnerabilidad extrema.