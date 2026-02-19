Más de 300 médicos reciben certificados de aprobación de curso introductorio en Aragua

CIUDAD MCY.- El Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) en Aragua, entregó a 384 médicos y médicas el certificado de aprobación del curso introductorio para el cumplimiento del Artículo 8 de la Ley del Ejercicio de la Medicina, en un emotivo acto realizado en el Auditorio del Hospital de las Familias, este miércoles 18 de febrero.

El evento estuvo presidido por la Autoridad Única de Salud, Yosmary Lombano; acompañada por el director general del núcleo Aragua de la Universidad de las Ciencias de la Salud (UCS) «Hugo Chávez Frías», José Rivas; el director regional de Docencia e Investigación, Benito Aguilera y demás autoridades.

Lombano informó que un total de 384 médicos culminaron con éxito la formación introductoria, que duró cinco semanas en las 43 Áreas de Salud Integral Comunitarias (ASIC) de la entidad aragüeña, en aras de optimizar los servicios de salud y garantizar atención integral de calidad a la población aragüeña.

Dichas formaciones son parte de las políticas de salud, emanadas del Presidente constitucional, Nicolás Maduro, gestionadas por la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez, de la Ministra del poder popular para la Salud (MPPS), Nuramy Gutiérrez y la Gobernadora de Aragua, Joana Sánchez.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

FOTOS: PRENSA CORPOSALUD