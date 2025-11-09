Milicia Bolivariana avanza en formación militar e ideológica en el país

CUIDAD MCY.-La Milicia Nacional Bolivariana (MNB) mantiene un alto nivel de alistamiento y adiestramiento en todo el país, donde más del 80 % de los voluntarios que ingresaron han recibido formación, la cual incluye instrucción teórica, práctica e ideológica para garantizar la defensa integral de la nación.

En ese sentido, el comandante General de la Milicia Nacional Bolivariana, M/G Orlando Bolívar, precisó el avance del proceso: «Llevamos más del 88 % de los inscritos llamados; todavía falta seguir llamando porque todos los días hay inscripciones».

El M/G Bolívar resaltó que el proceso de registro no se detiene desde que el Comandante en Jefe y presidente Constitucional, Nicolás Maduro, hizo el llamado a alistarse en la Milicia Bolivariana. Asimismo, recordó que actualmente la inscripción se hace a través de la página Patria.

«Hemos desarrollado un sistema especial de entrenamiento y adiestramiento, un programa especial que se desarrolla en todo el territorio nacional, los 7 días de la semana, las 24 horas, porque hacemos entrenamiento diurno y nocturno», explicó el Comandante General.

Igualmente, el diputado a la Asamblea Nacional, Fernando Soto Rojas, aseguró que el “estamos preparándonos minuciosamente, no vamos a invadir a nadie, pero que no osen tocarnos porque nosotros somos rebeldes y esa contraofensiva de repente puede terminar en Nueva York”.

FUENTE VTV | FOTO REFERENCIAL