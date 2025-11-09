Venezuela afianza relaciones comerciales en Asamblea de la ONU Turismo

CUIDAD MCY.-Como parte de la amplia agenda de trabajo que desarrolla la ministra del Poder Popular para el Turismo de Venezuela, Leticia Gómez, en la 26ª Asamblea General de ONU Turismo en Riad, capital de Arabia Saudita, ha sostenido un conjunto de encuentros bilaterales con ministros y representantes de turismo de diversos países del mundo, para fortalecer la relaciones comerciales en este ámbito.

Venezuela establece nuevas alianzas con Vietnam en ONU Turismo

La ministra del Poder Popular para El Turismo, Leticia Gómez se reunió con el viceministro Cultura, Deportes y Turismo de Vietnam, Hồ An Phong, para avanzar en estrategias conjuntas y fortalecer la cooperación turística entre ambas naciones hermanas, cuyas relaciones diplomáticas datan del año 1986 y se basan en la alianza y colaboración en diferentes áreas económicas y sociales.

Ambas autoridades coincidieron en la ceremonia de apertura que reunió a ministros, funcionarios y líderes turísticos de todo el mundo. En este sentido, Venezuela apuesta por ampliar su amplio catálogo turístico hacia el gran mercado asiático.

Durante el desarrollo de esta importante cita mundial, Gómez ha sostenido diversas reuniones con sus homólogos miembros de la ONU Turismo. La finalidad es profundizar y debatir propuestas que promuevan un turismo sostenible que genere ingresos económicos y dinamice el crecimiento de viajeros.

La Asamblea General de ONU Turismo, celebra este año los 50 años de creación, bajo el lema, “El Impacto de la Inteligencia Artificial y la Innovación en la Conformación del Turismo Global”. Desde el Gobierno Nacional que dirige el presidente Nicolás Maduro, se han trazado estrategias efectivas para el impulso esta actividad, eje transversal en la diversificación de la economía de la nación caribeña.

FUENTE VTV | FOTO CORTESÍA