Ministro de Comunas destaca masiva participación en histórico despliegue militar en todo el país

CIUDAD MCY.- En el marco de una jornada histórica donde todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana van a todos los circuitos comunales del país para la defensa integral de la nación, el ministro para las Comunas y Movimientos Sociales, Ángel Prado, expresó que el pueblo en general defenderá la soberanía nacional y la paz de todas y todos.

El Ministro informó que el despliegue militar busca la interacción con el pueblo para entender la dinámica de las responsabilidades en las comunidades.

Asimismo, destacó la masiva participación de personas que se dedican a labores ajenas a la vida libertad y que han atendido con disciplina y mucha dignidad el llamado del presidente Nicolás Maduro a luchar contra el fascismo y todo lo que intente perturbar la paz y la soberania del país.

«Hemos visto militares, patriotas, al pueblo, a la comunidad en general, incluso maestras, enfermeras, doctores, médicos, abogados, profesionales, campesinos, todo el mundo, jóvenes incluso, se ha venido a preparar, se ha venido a familiarizar, a encontrarse con nuestras fuerzas», destacó.

Reafirmó que Venezuela es un país de paz que siempre estará dispuesto a mantener buenas relaciones de amistad y cooperación con diferentes países.

Al respecto, anunció que participará en el Congreso Campesino de la Comuna El Maizal, en el estado Aragua, y que allá también se espera la expansión de la Milicia Bolivariana para el resguardo de la Nación ante las amenazas imperialistas.

