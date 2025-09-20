NacionalesInicia despliegue de «Los Cuarteles van al Pueblo» en todo el país

CIUDAD MCY.- La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ha iniciado un nuevo programa de despliegue nacional bajo el nombre de «Los Cuarteles van al Pueblo».

El objetivo principal de esta iniciativa es llevar el adiestramiento militar y la doctrina de defensa integral a los más de 5,000 circuitos comunales del país, buscando fortalecer la capacidad de defensa de la nación frente a posibles amenazas externas.

Objetivos del Despliegue

​El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que el programa busca entrenar y preparar a la ciudadanía que se ha alistado en las filas de la Milicia Bolivariana. La iniciativa responde a un contexto de tensiones geopolíticas y busca «defender la paz, la soberanía y la integridad» del país.

​El despliegue, que comenzó este fin de semana, implica que los militares saldrán de sus cuarteles para visitar directamente las comunidades.

Donde impartirán conocimientos sobre sistemas de armas y métodos de resistencia.

Se busca familiarizar a la población con las actividades de la vida militar defensiva y fomentar la cohesión entre el pueblo y la FANB.

Toque de Diana

En el Batallón Bolívar , en Caracas, inició el toque de diana a las cinco y media de la madrugada.

El plan “Los Cuarteles van al Pueblo”, donde el pueblo se desplegará en los más de cinco mil 330 circuitos comunales para garantizar la integridad territorial de la nación.

Del mismo modo, en las Plazas Bolívar de los estados Mérida, Táchira y Lara, la FANB y el pueblo de esas regiones llevan a cabo múltiples actividades que permiten reforzar los circuitos comunales.

“Seguimos en resistencia activa”, enfatizaron las autoridades militares.

En la entidad oriental del país inició el toque de diana en perfecta unión popular-militar-policial.

Para dirigirse a diversos circuitos comunales para compartir con el pueblo y ratificar el compromiso con la paz y soberanía de la República.

RADIO MIRAFLORES | FOTO CORTESÍA