Ministro de Ecosocialismo supervisó instalaciones del Zoológico Las Delicias

‎Durante un recorrido por el recinto maracayero, se constataron los esfuerzos de conservación y el bienestar de los ejemplares de león blanco

‎CIUDAD MCY.-‎Como parte del fortalecimiento de las políticas ambientales en el estado Aragua, en el marco de la 6T de los planes de gestión gubernamentales, el Zoológico Las Delicias recibió la visita del ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, Freddy Ñáñez.

‎El representante nacional de esa cartera realizó un recorrido por las instalaciones del santuario animal más antiguo del pais, con el propósito de evaluar las recientes renovaciones efectuadas al nivel de infraestructura.

‎Durante la jornada, la autoridad ministerial verificó de primera mano los protocolos de conservación y los programas de bienestar destinados a las diversas especies que habitan en este espacio emblemático.

‎La inspección permitió validar que las condiciones estructurales y de atención cumplen con los estándares necesarios para la preservación de la fauna silvestre en cautiverio.

‎Uno de los puntos más destacados del recorrido fue el encuentro con los ejemplares de león blanco, especie que se convirtió en el icono del Zoológico y símbolo del compromiso nacional con la protección de animales exóticos y en peligro de extinción.

‎Esta visita oficial reafirma los objetivos estratégicos de los parques como centros de educación, recreación y protección ambiental bajo la gestión ecosocialista. Para el ejecutivo, estos espacios son puntos fundamentales que integran el contacto con la naturaleza y la formación de una conciencia ecológica en la ciudadanía.

THAIMARA ORTIZ

FOTOS: MINEC