Desplegado plan luciérnaga en el municipio Libertador

Desde las 4 pm hasta las 8 pm personal de salud visita casa a casa para la atención de los habitantes

CIUDAD MCY.- En el marco del Plan Nacional de Inmunización contra la Fiebre Amarilla, el equipo de batas blancas del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), continúa el despliegue en la Ciudad Socialista Los Aviadores, en el municipio Libertador, del estado Aragua, bajo la supervisión de la autoridad Única en Salud, Dra. Yosmary Lombano.

El abordaje, se realiza casa por casa, para abarcar el mayor número de dosis aplicadas, enmarcado en el plan luciérnaga, que se desarrolla desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche, en la Parroquia San Martín de Porres de la entidad aragüeña.

En el operativo participan vacunadoras, personal médico y estudiantes de medicina, quiénes se distribuyen en cada una de las torres, aplicando dosis de toxoide, hepatitis B, pentavalente, polio oral, IPV, SRP, totalmente gratis, a personas entre 1 y 59 años de la comunidad.

Dichas acciones se llevan a cabo cumpliendo los lineamientos de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con el respaldo de la ministra para la salud, dra. Nuramy Gutiérrez y de la vocera del Poder Popular de la gobernación de Aragua, Joana Sánchez, que garantiza la protección y el bienestar del pueblo.

PRENSA: CORPOSALUD ARAGUA

FOTO: CORTESÍA