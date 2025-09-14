Ciudad MCY

Ministro Padrino López destacó voluntad de lucha del pueblo venezolano

PorRafael Velásquez

Sep 14, 2025

Ciudad MCY.-El vicepresidente Sectorial de Defensa y Soberanía, Vladimir Padrino López, destacó la voluntad de lucha del pueblo venezolano, ante las agresiones estadounidenses contra la paz y estabilidad del país.

Durante la jornada de adiestramiento miltar que convocó el presidente de la República,Nicolás Maduro, este sábado, el también ministro de la Defensa recordó que “ninguna guerra se gana sin el pueblo”.

En tal sentido, manifestó su satisfacción en cada grupo de combatientes que expresa el sentido de identidad nacional unido por la defensa del país.

“Me impresiona mucho cada vez que yo escucho en el relato, en la expresión, la voz del pueblo de Venezuela (…) que tiene voluntad de de lucha, es increíble, es como si hubiesen tocado su corazón allá dentro en lo más profundo”, comentó en mensaje por las redes sociales.

A propósito de las agresiones hacia el país y la región con el despliegue militar estadounidense en aguas caribeñas, Padrino López reiteró que se trata de la dignidad y el honor de todos los venezolanos.

“Como si hubiesen tocado su honor, porque no estamos hablando aquí del honor militar, estamos hablando del honor nacional (…) sus expresiones y su amor que siente por la sangre de este pueblo ha puesto la paz en el centro”, subrayó.

AVN | FOTO CORTESÍA

