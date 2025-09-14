Obispo Ramos de Lora en Mérida se sumó al adiestramiento militar en defensa de la Patria

Ciudad MCY.-En perfecta Unión Cívico Militar, Policial y Popular, el municipio Obispo Ramos de Lora, a través de los alistados en la Milicia Bolivariana, se sumó a los cuarteles para recibir el adiestramiento táctico como parte de la jornada convocada por el Presiente Nicolás Maduro Moros en Defensa Integral de la Nación en el marco del Plan Independencia 200.

Desde el Fuerte Caribay, ubicado en el municipio Alberto Adriani, se dio cita la entidad andina donde estuvo presente la alcaldesa Yanetzy Urbina junto al Gobernador del Estado Bolivariano de Mérida Arnaldo Sánchez, bajo la coordinación del General de División Bencir Guerrero Ochea, Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI –Mérida), y el Comandante de la Milicia Nacional Bolivariana General de Brigada Manuel Escobar.

Por su parte la alcaldesa de Obispo Ramos de Lora Yanetzy Urbina, fue contundente en ratificar la lucha del pueblo venezolano en defender la soberanía nacional y la Independencia: “los campesinos, comuneros, poder popular, las mujeres y las Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), con fusil en mano estamos organizados para defender la Patria de Zamora, Bolívar y Chávez, junto al Presidente Nicolás Maduro,” declaró Urbina.

Por su parte, el Gobernador de la entidad merideña Arnaldo Sánchez, explicó que en esta segunda fase de despliegue defensivo de entrenamiento territorial, consistió en fortalecer la capacidad de defensa desde cada comunidad, por lo que permanecerán activos ante cualquier injerencia de los enemigos de la Patria.

Prensa Alcaldía Ramos de Lora | FOTO CORTESÍA