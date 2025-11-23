Ministro Prado: Participación en IV Consulta Popular es la respuesta de quienes quieren paz

CIUDAD MCY.- El ministro del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, Ángel Prado, resaltó la participación en la cuarta Consulta Popular Nacional la cual calificó como el rostro de la democracia socialista popular a lo largo y ancho del país.
En referencia al proceso de elección comunal destacó la afluencia de personas en los centros de votación que se movilizan con alegría a esta fiesta electoral .
Pradoresaltó que el pueblo venezolano se ha dedicado durante años a trabajar por su comunidad a pesar de la guerra multiforme contra Venezuela por parte del imperiarialismo y la afluencia es parte de la respuesta de quienes quieren paz para la Patria.
En ese sentido, hizo un llamado al Poder Popular a estar atento al anuncio por parte del jefe de Estado para iniciar la entrega de los recursos, esta misma semana y avanzar con la ejecución de obras en las comunidades, que no solo benefician a un sector, sino a toda la colectividad que hace vida en cada Comuna y circuito comunal.
EL MAZO DANDO | FOTO CORTESÍA