Ministro Prado: Participación en IV Consulta Popular es la respuesta de quienes quieren paz

CIUDAD MCY.- El ministro del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, Ángel Prado, resaltó la participación en la cuarta Consulta Popular Nacional la cual calificó como el rostro de la democracia socialista popular a lo largo y ancho del país.

«Es un día de democracia donde vamos a tener una doble celebración la llegada de esos dos proyectos y del cumpleaños del presidente Nicolás Maduro que ha defendido la Patria y la paz», recalcó Prado durante un contacto telefónico con Venezolana de Televisión.

En referencia al proceso de elección comunal destacó la afluencia de personas en los centros de votación que se movilizan con alegría a esta fiesta electoral .

Pradoresaltó que el pueblo venezolano se ha dedicado durante años a trabajar por su comunidad a pesar de la guerra multiforme contra Venezuela por parte del imperiarialismo y la afluencia es parte de la respuesta de quienes quieren paz para la Patria.

En ese sentido, hizo un llamado al Poder Popular a estar atento al anuncio por parte del jefe de Estado para iniciar la entrega de los recursos, esta misma semana y avanzar con la ejecución de obras en las comunidades, que no solo benefician a un sector, sino a toda la colectividad que hace vida en cada Comuna y circuito comunal.

EL MAZO DANDO | FOTO CORTESÍA