Venezolanos salieron a votar temprano y en paz en consulta popular

CIUDAD MCY.- Los venezolanos comenzaron a votar temprano hoy en un ambiente de paz y tranquilidad en la cuarta consulta popular del 2025 para elegir 10 mil 662 proyectos de desarrollo en las comunidades, entre más de 36 mil propuestas.

A lo largo y ancho de todo el país se activaron las comisiones electorales en las Comunas y Circuitos Comunales, acompañadas por personal especializado del Consejo Nacional Electoral (CNE) y más de 170 mil efectivos de la Fuerza Armada Nacional, que acompañan todo el proceso.

La televisora del Estado Venezolana de Televisión inició una programación especial con pases directos a diferentes regiones del país, donde los reporteros son periodistas de medios alternativos y comunitarios que informan directamente desde las colectividades que salieron a votar.

El presidente Nicolás Maduro en un mensaje en su cuenta de Telegram invitó “a todos los vecinos y vecinas, a todas las comunidades, a todas las familias del país, a votar en las nueve mil mesas de los cinco mil 336 Circuitos Comunales”.

Los participantes podrán “elegir sus #Proyectos rumbo a la gran #Victoria de la democracia del Gobierno Popular y de la #Paz”, indicó.

También el Ministerio para las Comunas, Movimientos Sociales y Agricultura Urbana convocó a participar en la Consulta Popular Nacional y “aportemos a los proyectos que transforman nuestras comunidades”, afirmó.

“¡Hoy decidimos juntos!”, indicó.

La entidad explicó los sencillos pasos para ejercer el voto, en un proceso en el que todas las personas mayores de 15 años que acudan a los ocho mil 630 centros de votación solo deberán presentar su cédula de identidad, revisar los proyectos, elegir, firmar y colocar la huella de registro.

En estos comicios, los novenos del actual año, la ciudadanía eligió con anterioridad en sus asambleas de base 18 mil 337 proyectos relacionados con los servicios públicos, el 50 por ciento del total, y priorizó otros vinculados a la salud, cultura, infraestructura educativa, deporte, recreación y economía comunal, entre otros.

El pasado año en la tercera Consulta Popular Nacional el CNE prorrogó por dos horas más el horario pasadas las 18:00, hora local, en que deben concluir los sufragios, ante la afluencia de público en los centros de votación.

Este método de democracia participativa y protagónica tiene el objetivo de avanzar en la construcción y consolidación del Poder Popular en Venezuela que, en medio de las amenazas de Estados Unidos y las medidas coercitivas unilaterales, el pueblo sigue empeñado en cimentar las bases de su propio sistema popular.

PRENSA LATINA | FOTO CORTESÍA