Ministro Sánchez: Universidades deben ser plataformas de transformación productiva

CIUDAD MCY.-Durante el Congreso Internacional por el Aseguramiento de la Calidad Académica, el ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ricardo Sánchez, manifestó que, ante los cambios globales y el auge de nuevas tecnologías, las instituciones de educación superior deben dejar de ser estructuras estáticas para transformarse en plataformas de soberanía científica y transformación productiva que respondan a los desafíos reales de la patria.

“Entendemos la calidad académica, no como un simple trámite administrativo, ni enunciado filosófico, sino como un compromiso ético con la pertinencia social. Ya no basta con la tradición o los títulos; hoy la calidad se mide por la pertinencia territorial y el impacto real que generamos en nuestro entorno”, dijo.

Asimismo, destacó que “una universidad que no resuelve los problemas de su sociedad está en camino de ser un fósil académico; por eso apostamos por una formación que combine la excelencia técnica con la conciencia social y la inclusión masiva”.

En ese sentido, manifestó que las universidades venezolanas tienen un desafío claro: tomar la iniciativa en la construcción de los propios estándares de evaluación. “La calidad debe ser operacional y transparente, integrando investigación estratégica, innovación para la independencia tecnológica y una rendición de cuentas honesta ante el pueblo”.

“Es hora de que la universidad venezolana lidere con el ejemplo, demostrando que la competitividad y la acreditación son herramientas para fortalecer nuestra identidad y no solo para seguir modelos externos”, enfatizó.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA