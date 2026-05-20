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Xi Jinping da la bienvenida a Vladímir Putin

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PorBeatriz Guilarte

May 20, 2026

CIUDAD MCY.- La visita de Estado del presidente ruso, Vladímir Putin, a China comenzó este miércoles con una ceremonia oficial de bienvenida en la plaza de Tiananmén, encabezada por el líder del gigante asiático, Xi Jinping.

A las 11:00 (hora local), el mandatario ruso llegó a la plaza en la limusina presidencial rusa Aurus, donde fue recibido por el líder chino, acompañado de una orquesta y una guardia de honor.

Además, explicó que está previsto comenzar el trabajo discutiendo «los temas clave de la interacción bilateral, principalmente en el ámbito económico». «Luego continuaremos las negociaciones con la participación de las delegaciones», dijo.
En las negociaciones en formato ampliado, participarán por parte de Rusia 39 miembros de la delegación, incluido el canciller Serguéi Lavrov, quien abordará con su homólogo chino, Wang Yi, cuestiones de coordinación en política exterior. Tendrá lugar el acto de firma de unos 40 documentos bilaterales.

El viaje de Putincoincide con el 25.º aniversario de la firma del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación entre ambos países.
El asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, reveló anteriormente que una de las cuestiones que se discutirá «detalladamente» entre Putin y su homólogo chino, Xi Jinping, será la cooperación en materia de hidrocarburos.
Además, se abordará el proyecto Fuerza de Siberia 2, un gasoducto que conectará Siberia Occidental con China a través de Mongolia.
FUENTE : GLOBOVISION
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Por Beatriz Guilarte

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