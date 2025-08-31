Misión Nevado profundiza su legado en la atención integral veterinaria

*** Esta gran misión no solo se dedica a la atención de los animales en situación de vulnerabilidad, sino también fomenta un sentido de responsabilidad y amor hacia las mascotas en Aragua y en toda Venezuela ***

CIUDAD MCY.-La Misión Nevado, creada por el presidente Nicolás Maduro, ha sido un pilar fundamental en la atención y bienestar de miles de perros y gatos en Venezuela. A través de sus planes de atención veterinaria, la misión ha establecido una red de Centros Veterinarios Integrales (CVI) y ha llevado a cabo jornadas médicas a cielo abierto, brindando cuidados esenciales a los animales necesitados.

El nombre “Nevado” rinde homenaje al emblemático perro Mucuchíes que acompañó a El Libertador Simón Bolívar desde la Campaña Admirable, en 1813, hasta la Batalla de Carabobo, el 24 de junio de 1821, donde perdió la vida defendiendo a su amo. Esta conexión histórica resalta la importancia cultural y emocional que tiene la raza Mucuchíes para el pueblo venezolano.

PRESERVACIÓN DE LA ESPECIE

En 2008, durante la presidencia del Comandante Hugo Chávez, se llevó a cabo un estudio que reveló que apenas quedaban poco más de cien ejemplares de la raza Mucuchíes en el país. Ante esta alarmante situación, el Comandante Chávez creó una fundación para su protección y, posteriormente, estableció la Misión Nevado. Esta misión se ha enfocado en la preservación y promoción de la raza Mucuchíes, asegurando su existencia como un patrimonio histórico y cultural del país.

En 2013, la entonces Fundación Nevado se convirtió en Misión Nevado, bajo instrucciones del presidente Nicolás Maduro, ampliando su cobertura para la atención veterinaria generalizada y la promoción de adopción de animales en situación de abandono.

El plan de la Misión Nevado abarca diversas áreas, incluyendo asistencia veterinaria, infraestructura, investigación científica, desarrollo sociocultural, avances tecnológicos y logística.

EL LEGADO DE NEVADO

La historia de Nevado es un recordatorio del vínculo profundo entre los seres humanos y los animales. Según relatos históricos, tras la culminación de la Batalla de Carabobo, Bolívar recibió la desgarradora noticia de que su fiel compañero había sido herido. La conmoción de El Libertador ante la pérdida de Nevado es un testimonio del amor y lealtad que estos animales pueden ofrecer.

Nevado era descrito como un perro negro azabache con distintivas marcas blancas que evocaban las crestas nevadas de los páramos andinos. Su presencia constante al lado de Bolívar simbolizaba no solo su fidelidad, sino también el espíritu indomable de un país en busca de su libertad.

La Misión Nevado continúa su labor en honor a este legado, con el firme propósito que perros y gatos reciban la atención que merecen. Con el bienestar animal se rinde tributo a la memoria de aquellos que han dejado huella en nuestra historia, trabajando también por la preservación de una raza que forma parte integral de la identidad venezolana. Con cada jornada médica y cada perro atendido, se reafirma el compromiso.

