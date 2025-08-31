Masiva participación en Ribas durante tercera jornada de alistamiento en defensa de la Patria

CIUDAD MCY.-Una vez más el municipio José Félix Ribas del estado Aragua, se hizo presente y dio un paso al frente en lo que fue la tercera jornada de alistamiento miliciano como una manera de alzar la voz y decir “Yo Me Alisto en Defensa de la Patria”.

Juan Carlos Sánchez, alcalde del municipio Ribas, en compañía del General de Brigada, Tito Armando Gómez Ávila, estuvo encabezando la jornada de alistamiento junto a los hombres y mujeres, poder comunal en pleno quienes desde el primer momento en que el presidente Nicolás Maduro, hiciera el llamado de registrase, de manera voluntaria ha ido asistiendo a los diferentes puntos a nivel nacional, siendo la plaza Campo Elías de La Victoria, el dispuesto en Ribas.

“Venezuela es un país de paz, de amor y hermandad, pero no somos patio trasero de imperio alguno, a pesar de nuestra naturaleza pacífica, estamos dispuestos a defender con los dientes en el terreno que sea, la libertad y soberanía de nuestra hermosa Patria… no nos estamos alistando para la guerra, sino para defender la paz y soberanía de nuestra amada Patria”, indicó el alcalde Juan Carlos Sánchez.

Por su parte, el G/B Tito Gómez, enfatizó que no son pocas las agresiones que ha recibido Venezuela en los últimos 10 años por parte del imperio yankee. “Bolívar, Sucre, Campo Elías, Ribas e incluso la juventud patriota de 1814, todos nuestros héroes y heroínas independentistas lucharon incluso algunos perdieron sus vida luchando por lograr la independencia de Venezuela…”

“… Aquí estamos su hijos y herederos, dispuesto hacer lo propio por defender esa independencia que se traduce en libertad de pensamiento, en amor, en paz y tranquilidad, en los últimos años hemos sido blanco de ataques por todos los medios por parte del imperios estadounidense pero aquí estamos más firmes y unidos que nunca en defensa de nuestra soberanía”, concluyó el G/B Tito Gómez.

