Misión Vuelta a la Patria facilita retorno de 313 venezolanos desde México

CIUDAD MCY.- La Gran Misión Vuelta a la Patria (GMVP) recibió, un segundo vuelo con ciudadanos venezolanos que retornaron, de manera voluntaria al país, desde México.

En el vuelo número 60 del proyecto del Gobierno Bolivariano, viajaron 313 connacionales, específicamente: 108 mujeres, 69 hombres, 61 niños y 75 niñas.

A través de su cuenta en Telegram, la GMVP destacó “‎el esfuerzo continuo por garantizar el retorno seguro de nuestros connacionales, hemos facilitado la llegada de un nuevo grupo de venezolanos”.

El organismo indicó que este nuevo grupo, al igual que los anteriores, recibió atención médica tras su llegada a territorio venezolano.

“‎Este grupo está conformado por 69 Hombres, 108 Mujeres, 61 Niños y 75 Niñas. Han recibido atención médica integral al arribar al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, además de la orientación necesaria para su reincorporación plena a la vida en el país”, añadió la GMVP.

Anteriormente, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, instruyó el retorno de todos los venezolanos que se encuentran en el extranjero, luego de la campaña de estigmatización del Gobierno de Estados Unidos (EEUU) contra la comunidad migrante del país.

