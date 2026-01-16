Movilización regional rechaza bombardeos y despliegue militar de EEUU en el Caribe

CIUDAD MCY.- Organizaciones sociales y movimientos de diversos países de la región, entre ellos Venezuela y Colombia, se pronunciaron contra las amenazas bélicas de los Estados Unidos, la agresión a la patria de Bolívar y de Chávez, y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, la primera dama, Cilia Flores, en lo que calificaron como actos de injerencismo en América Latina.

En Colombia, la protesta fue convocada por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), el sindicato más grande de maestros del país, cuyos afiliados se concentraron frente a la sede diplomática estadounidense en Bogotá.

Durante la movilización, se escucharon consignas en rechazo a la agresión ordenada por el régimen de Donald Trump. “Es un acto de resistencia contra semejante cruel asesinato de más de 100 personas y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa y diputada Cilia Flores; es un acto ignominioso de una barbaridad terrible”, expresaron los organizadores sobre el carácter de la movilización.

Los manifestantes también repudiaron otros conflictos atribuidos a la política exterior de Washington, como los ataques genocidas de Israel en la Franja de Gaza y las presiones ejercidas contra Cuba, a la que EE. UU. impuso un criminal bloqueo económico, comercial y financiero.

En declaraciones públicas, Sebastián Linero, del Congreso de los Pueblos, afirmó: “Identificamos que hay un enemigo muy claro para la humanidad, que son los Estados Unidos, que es este Gobierno de Trump en particular, que viene amenazando y que viene atacando a los países, como ocurrió recientemente en Caracas”.

Linero agregó que este episodio no es aislado, sino uno de los más relevantes en la historia reciente, lo que refuerza la necesidad de rechazar la presencia estadounidense en América Latina y el Caribe.

TELESUR | FOTO : CORTESÍA