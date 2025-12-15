Plan “Mi Cancha Bonita” renovará espacio deportivo en San Sebastián de los Reyes

Los trabajos de rehabilitación y recuperación incluyen reparación de cercado, pintura y demarcado, e iluminación, lo que permitirá fortalecer la masificación deportiva desde las comunidades

CIUDAD MCY.-Gracias a la perfecta articulación entre el gobierno nacional liderado por el presidente Nicolás Maduro, la vocera del Poder Popular en la gobernación de Aragua, Joana Sánchez, La Gran Misión Venezuela Joven (GMVJ) y la voluntad del Poder Popular inició rehabilitación de la cancha de Lourdes en la comuna “El Legado de Chávez Por Siempre”, del municipio San Sebastián de los Reyes.

Esta labor, que se lleva en el marco del plan “Mi Cancha Bonita”, mediante la fusión militar-policial a través de la Guardia del Pueblo, está enmarcada en la Gran Misión Cuadrantes de Paz, impulsada por la Vicepresidencia Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y de Paz, Diosdado Cabello.

En la importante restauración que tiene como objetivo central, garantizar un mejor espacio deportivo a los niños, niñas y jóvenes de la zona, se realizarán labores de pintura interna y externa, demarcación de las líneas de la cancha y adecuación de toda la instalación deportiva.

Además, con esta intervención se fomentara el deporte y la paz en el punto y círculo de la comuna, mejorando los espacios públicos donde hacen vida los ciudadanos.

Cabe destacar que este plan piloto de recuperación de canchas se realiza estado Aragua, por orientaciones del Gobierno Bolivariano para brindar espacios para la paz, el encuentro, el bienestar integral y el desarrollo de las capacidades deportivas tanto en los semilleros como en jóvenes y adultos de la Patria.

