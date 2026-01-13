Músicos del país ofrecieron serenata a la virgen Divina Pastora

CIUDAD MCY.- Músicos del estado Lara y de otras regiones del país ofrecieron en la noche de este lunes, una serenata a la Divina Pastora, previo a la procesión 168 que se realizará este miércoles 14 de enero en Barquisimeto, la capital larense.

La actividad musical tuvo lugar en la entrada del pueblo de Santa Rosa, el santuario de la virgen, situado en la intercomunal Barquisimeto-Cabudare.

En la serenata estuvo presente el músico zuliano, Huáscar Barradas, así como el cantante y compositor Virgilio Arrieta, y la Orquesta Típica Municipal de Iribarren.

El flautista Huáscar Barradas expresó que «ya me siento un larense más, es una tradición para mi participar en esta serenata para la virgen”.

El concierto se extendió por un lapso de dos horas. Además de la piezas musicales de Barradas, el intérprete y compositor con muchos años de residencia en Barquisimeto, Virgilio Arrieta, interpretó canciones emblemáticas, como «Pastora de almas», «Lara es una sola» y «Corazón venezolano».

Una concurrencia numerosa pleno la vía para escuchar la serenata. También estuvo el alcalde de Barquisimeto, Yanys Agüero, así como autoridades municipales.

