Jóvenes recibieron libros en celebración por Día del Artista Nacional

CUIDAD MCY.-Con motivo de celebrarse este 13 de enero el Día del Artista Nacional, la Unidad Educativa José Ignacio Cabrujas, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC), fue escenario para un acto con niñas, niños y jóvenes en el que diversas manifestaciones artísticas, incluyendo la literatura, sirvieron como vehículos para transmitir al mundo que Venezuela es una nación de paz que clama por el regreso de su presidente Nicolás Maduro y su esposa, la primera dama Cilia Flores, secuestrados por el gobierno imperialista de EE. UU.

La actividad estuvo encabezada por el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, en compañía de los viceministros de Artes de la Imagen y Espacio, Mary Pemjean; de Fomento para la Economía Cultural, Raúl Cazal, y de Cultura Audiovisual, Sergio Arria, entre otras autoridades de la cultura y miembros del Movimiento Viva Venezuela, mi Patria Querida, como el cantante y músico Francisco Pacheco, la también intérprete de música venezolana Luisana Pérez, Javier Marín, Miguel Villalba y Felipe García.

Además de celebrarse el Día del Artista Nacional con música, cantos, bailes, teatro y pintura, la literatura estuvo presente como forma de arte para la expresión de ideas, y, en este caso, para la generación del pensamiento libre y el acercamiento de las nuevas generaciones a la memoria colectiva de sus territorios, sus luchas y sus historias.

En ese sentido, el MPPC, a través del Centro Nacional del Libro (Cenal), entregó ejemplares de la Colección “25 para el 25” editada por el Fondo de Cultura Económica (FCE) de México a jóvenes estudiantes de educación media general de la Unidad Educativa José Ignacio Cabrujas.

La distribución gratuita de la Colección “25 para el 25” en Venezuela, producto de un convenio suscrito en octubre de 2025 entre el FCE y el MPPC, representado por el Cenal y Monte Ávila Editores Latinoamericana, inició el pasado 17 de diciembre en Caracas de la mano con el presidente Nicolás Maduro Moros, como parte de un lanzamiento editorial continental en conjunto con Argentina, Colombia, Chile, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, Perú y Uruguay.

Prensa MPPC | FOTOS CORTESÍA